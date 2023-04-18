На Полтавщині загинув водій легковика, який «нанизався» на відбійник (фото)

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Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 квітня, близько 10:30, на автодорозі Полтава-Кременчук, поблизу села Мачухи Полтавського району. Поліція розслідує обставини ДТП.

За попередньою версією слідства, автомобіль ВАЗ 2104, під керуванням 37-річного жителя Полтавського району, допустив зіткнення із дорожнім відбійником. Внаслідок зіткнення водій загинув на місці.

поліція полтави встановлює обставини дтп, в якій загинув водій легковика

За даним фактом слідчим підрозділом Головуправління поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Обставини події з’ясовує слідство.

поліція полтави встановлює обставини дтп, в якій загинув водій легковика

Відділ комунікації поліції Полтавщини
(За матеріалами Полтавського РУ поліції та СУ ГУНП)

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