На Полтавщині загинув водій легковика, який «нанизався» на відбійник (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 квітня, близько 10:30, на автодорозі Полтава-Кременчук, поблизу села Мачухи Полтавського району. Поліція розслідує обставини ДТП.

За попередньою версією слідства, автомобіль ВАЗ 2104, під керуванням 37-річного жителя Полтавського району, допустив зіткнення із дорожнім відбійником. Внаслідок зіткнення водій загинув на місці.

За даним фактом слідчим підрозділом Головуправління поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Обставини події з’ясовує слідство.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За матеріалами Полтавського РУ поліції та СУ ГУНП)