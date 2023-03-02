На Полтавщині загинув водій легковика, який влетів під вантажівку

Дорожньо-транспортна пригода сталася 28 лютого, близько 18.40 у Миргородському районі, на 50 км автодороги Лубни — Миргород — Опішня.

За попередньою версією слідства, зіткнулися автомобіль Daewoo Lanos, під керуванням водія, 1969 року народження, мешканця Миргородського району, із вантажівкою HOWO, якою керував водій, 1990 року народження, мешканець Київської області.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій легковика загинув на місці події. Пасажира легкового автомобіля, 1984 року народження, мешканця Миргородського району, з різними тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні.

За фактом ДТП слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлює слідство.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Миргородського РВ поліції та СУ ГУНП)