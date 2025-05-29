Кличко заявив, що роботу Київради паралізовано

Мер Києва наголосив, що через зрив засідання, Київрада не змогла ухвалити низку важливих рішень, які стосуються життєзабезпечення міста.

27 травня пленарне засідання V сесії Київської міської ради ІХ скликання не відбулося через відсутність кворуму. Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що це є черговим свідченням посилення тиску та спроб заблокувати роботу столичного самоврядування, особливо під час війни.

Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Віталія Кличка.

«Тиск на міську владу, на місцеве самоврядування триває. Більше того – він посилюється. Зокрема, тривають спроби заблокувати роботу Київради – щоб вона не збиралася і була недієздатною», – наголосив Кличко.

Мер столиці підкреслив, що для цього використовуються різні методи, включаючи перешкоджання присутності депутатів на засіданнях через допити та обшуки, а також залякування надуманими кримінальними справами. Він також звернув увагу на «постійні маніпуляції і брехню», що поширюються у підконтрольних центральній владі Telegram-каналах та ЗМІ.

За словами Кличка, сьогодні засідання Київради не відбулося через відсутність кворуму.

Мер Києва наголосив, що через зрив засідання, Київрада не змогла ухвалити низку важливих рішень, які стосуються життєзабезпечення міста. Зокрема, йдеться про:

Фінансування будівництва та облаштування захисних споруд,

Підготовки до наступного опалювального сезону

Підготовку до нового навчального року.

Фінансування оновлення та будівництва обʼєктів транспортної інфраструктури. В тому числі і метро на Виноградар.

Виділення коштів на придбання рухомого складу для комунального громадського транспорту.

Виділення коштів на капітальні ремонти відділень у столичних лікарнях, придбання медичного обладнання.

Віталій Кличко назвав особливо цинічними «спроби знищення системи управління столицею під час війни», підкресливши, що у критичний для країни момент «всі повинні працювати спільно і спрямовувати всі сили на одну мету – зберегти українську державу. Вільною і демократичною».

Нагадаємо, дата, час та місце проведення засідання були затверджені розпорядженням міського голови Києва Віталія Кличка №260 від 7 квітня 2025 року. Перша частина цього пленарного засідання відбулася 8 квітня, коли депутатський корпус припинив повноваження секретаря Київради Володимира Бондаренка, друга – 15 квітня, коли народні обранці розглянули близько восьми проєктів рішень, а третя – 15 травня, коли було розглянуто понад два десятки проєктів рішень.