На пожаре в российской Ельне погибли двое взрослых и пятеро детей

Пожарные дознаватели Ельни Смоленской области, где в ночь на пятницу в страшном пожаре погибли пятеро детей и двое взрослых, определились с версиями. К возгоранию в старом рубленом доме привела либо проблемная дровяная печка, либо электропроводка.

Как нам стало известно, старый частный дом на улице Большая Калужская заполыхал в первом часу ночи. Дом 1960-х годов постройки во владении многодетного семейства был около трех лет. Дом предоставили по материнскому капиталу 31-летнему Михаилу, его жене Ульяне и четырем детям (им было 4 и 3 года, а близнецам едва исполнился год). Михаил трудился мастером на пилораме, а жена присматривала за детьми. Семья была благополучная, не выпивала.

В роковую ночь в доме заночевала мама Ульяны. 45-летняя Оксана Викторовна с 11-летним сыном приехала помочь дочке с детьми. В доме было четыре комнаты — места всем хватило.

Частные сектор Ельни преимущественно отапливается печками. Газ — это слишком дорогое удовольствие для местных жителей, которые едва сводят концы с концами. Дрова Михаил заказывал заранее — их привозили с запасом. Возможно, красный петух пошел с дровяной печки. Но не исключено, что опасность крылась в электропроводке — возле электросчетчика были повреждены провода.

Люди в доме сначала задохнулись угарным газом, а потом сгорели.

Каким-то чудом спастись удалось одному Михаилу. Предполагают, что он спал в комнате с открытой форточкой и выскочил из горящего дома. Мужчина отделался ожогами 4% тела — пострадала спина.

Остальные члены семейства погибли.

— Михаил в шоковом состоянии. Дом, конечно, был ненадежный. Сменилось много собственников, пока они стали хозяевами. Они следили за домом, как могли. Когда позволяли финансы, вели стройку. Так, закупили кирпичи недавно, — пояснил брат Михаила.

Власти Смоленской области окажут помощь в погребении погибших. И выплатят безутешному вдовцу некоторую сумму в качестве социальной поддержи. Сгоревший дом восстановлению не подлежит. СК РФ по Смоленской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.109 УКРФ («причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). // МК