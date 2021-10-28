На Рівненщині розшукують 12-річну дівчину (фото)

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Поліцейські встановлюють місце знаходження Гаврон Анни Василівни, 2008 року народження.

Учора, 27 жовтня, близько 22 години до поліції надійшло повідомлення від 42-річної матері, що близько 16 години пішла з дому та не повернулася 12-річна донька.

Відомо, що мобільний телефон малолітньої вимкнений, а своє місце проживання залишає не вперше.

Була одягнена у джинси, блакитний пусер та рожеві кросівки. При собі мала чорний наплічник. Ріст дівчинки приблизно 160 сантиметрів, середньої тілобудови, волосся темне, коротко стрижене.

Пересувається зникла на велосипеді.

Поліцейські звертаються до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування зниклої, просимо повідомити до поліції за номером телефону 068 766 12 34, 096 796 02 76 або на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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