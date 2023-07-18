У Києві встановлюють обставини автопригоди, у якій загинув мотоцикліст (фото)

ДТП сталася сьогодні на Кільцевій дорозі. За попередньою інформацією, водій легковика не надав перевагу в русі водію мотоцикла, через що сталося зіткнення.

Автопригода сталася сьогодні вранці на Кільцевій дорозі у Солом’янському районі столиці. На місце події виїжджали слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції.

Поліцейські попередньо встановили, що 41-річний водій автомобіля «Фіат» не надав перевагу в русі водію мотоцикла «Кавасакі», внаслідок чого між транспортними засобами сталося зіткнення.

Від отриманих травм 50-річний мотоцикліст загинув на місці події. Водій автомобіля отримав легкі тілесні ушкодження.

Слідчі поліції Києва внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Винуватцю ДТП може загрожувати позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Встановлюються усі обставини смертельної аварії.

Відділ комунікації поліції Києва