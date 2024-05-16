На Хмельниччині учасники двох злочинних угрупувань нашахраювали на ₴4 млн.

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру 9 учасникам двох організованих злочинних угрупувань у шахрайстві (ч.ч. 4, 5 ст. 190 КК України).

Встановлено, що двоє братів розробили схему з продажу комплектуючих до автомобілів та сільськогосподарської техніки з-за кордону на популярному сайті безкоштовних оголошень.

До своєї діяльності залучили жителів Хмельницької, Івано-Франківської областей та м. Київ.

Учасники одного злочинного угрупування створили фіктивні фірми та, щоб у потерпілих не виникало підозр, укладали з ними договори. Спілкуючись із потенційними покупцями, фігуранти просили передоплату за товар та відправляли реквізити банківських рахунків підконтрольних їм підприємств для сплати завдатку. Люди надсилали передоплату, однак бажаної покупки не отримували.

Інше угрупування діяло за простішою схемою. Розміщуючи оголошення про продаж запасних частин до автомобілів, вони виманювали в потерпілих кошти та зникали.

В ході слідчих дій вилучено автомобілі, мобільних телефони, грошові кошти, банківські картки, сім-картки різних мобільних операторів, печатки фіктивних підприємств, блокноти, документи.

Загалом задокументовано 30 фактів злочинної діяльності фігурантів. Загальна сума завданої потерпілим шкоди становить понад 4 млн грн.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що брати вчинили і ряд інших правопорушень. Одному з них повідомлено про підозру у розбої та хуліганстві (ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 296 КК України), іншому – у викраденні людини та у вчиненні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 308, ч. 1 ст. 309 КК України).

У зв’язку з цим, прокурори звернулись до суду про заміну організаторам запобіжних заходів на тримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області, оперативний супровід – працівниками Управління карного розшуку ГУНП в області, департаменту кіберполіції та Управління СБУ в області.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури