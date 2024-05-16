З початку року зареєстровано понад 400 кримінальних проваджень за фактами незаконного обігу підакцизних товарів, близько 220 особам повідомлено про підозру

За перші місяці 2024 року у кримінальних провадженнях щодо незаконного обігу підакцизних товарів кількість підозр і переданих до суду обвинувальних актів збільшилась вдвічі, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про перебіг боротьби з незаконним виробництвом, збутом і контрабандою тютюнових виробів прокурори розповіли телеканалу «Ми – Україна».

«Тільки від початку 2024 року правоохоронці зареєстрували понад 400 кримінальних проваджень за фактами незаконного обігу підакцизних товарів. Близько 300 – вже в судах. Підозру отримали 220 осіб», – поінформував начальник відділу управління нагляду за додержанням законів органами БЕБ Офісу Генпрокурора Олександр Єгоров.

Нещодавно правоохоронці перекрили потужний канал контрабанди нелегальних цигарок. Їх вивозили в газовозах на територію країн ЄС.

«Всього вилучено понад 800 тис. пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів, оціночною ринковою вартістю понад 40 млн гривень», – коментує прокурор Офісу Генпрокурора Ростислав Дзьоба.

Завершено розслідування щодо найбільшого в Україні дистриб’ютора тютюнових виробів. Директора, заступника і бухгалтера підприємства судитимуть за обвинуваченням у відмиванні 1,3 млрд гривень та несплаті 300 млн гривень податків.

За даними дослідницької компанії Kantar, за перші місяці 2024 року нелегальна частка тютюнового ринку зменшилась з 25,7% до 19,1%. Серед основних регіонів розповсюдження нелегальної тютюнової продукції зараз перше місце займає Дніпропетровська область. Далі йдуть Одеська, Київ та Київська область. На Дніпропетровщині реалізується 18% нелегальної продукції.

Офіс Генпрокурора