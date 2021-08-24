На Рівненщині зіткнулись вантажівка й легковик, 36-річний водій помер у швидкій

На Рівненщині 24 серпня сталось зіткнення вантажівки та легковика, водій останнього загинув.

Про інцидент стало відомо з Instagram Rivne_1283, інформацію Суспільному підтвердили й у пресслужбі поліції.

ДТП сталась між селами Суховоля та Рафалівка у Вараському районі. Як розповіла спеціалістка відділу комунікації поліції області Світлана Карачун, виклик про аварію із двома травмованими правоохоронці отримали близько 15:00.

Зіткнулись вантажівка DAF та легковик Kia Ceed. За кермом останньої був рівнянин.

«Від удару легковик перекинувся у кювет. Від отриманих травм його 36-річний водій помер у швидкій дорогою до лікарні. Його дружина, попередньо, отримала незначні травми», – розповіла Світлана Карачун.

За словами представниці поліції, поки що обставини цього зіткнення з’ясовує слідчий.

Як розповів Суспільному речник рятувальників Дмитро Мельник, двох людей із легковика працівники ДСНС деблокували з допомогою спецінструменту.