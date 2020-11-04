На Сумщині у ДТП загинули двоє людей (фото)

Подія сталася сьогодні, близько третьої ранку, в місті Ворожба Білопільського району. В результаті зіткнення легковика та вантажівки загинули два пасажира ВАЗу.

На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група Білопільського відділення поліції. Правоохоронці встановили: у вантажний автомобіль ГАЗель, припаркований на узбіччі біля магазину, врізалась ВАЗ-2101.

В результаті зіткнення одна пасажирка загинула на місці події. Другий потерпілий помер у лікарні. Третій госпіталізований.

Водій легковика з місця події втік. Втім, за годину до поліції зателефонували медики бригади «швидкої» і повідомили, що до них за допомогою звернувся чоловік, якого нібито побили невідомі, але його тілесні ушкодження мають інший характер, притаманний дорожньо-транспортній події. Зараз його в лікарні опитують слідчі.

Наразі на місці події працює поліція. За фактом аварії відкрите кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху», в рамках якого встановлюють причини і обставини зіткнення, а також особи учасників ДТП. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області