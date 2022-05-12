На Тернопільщині у ДТП загинула жителька Херсона (фото)

Ввечері, 11 травня, на трасі М-09 Львів-Тернопіль, поблизу села Тустоголови Зборівської громади трапилась дорожньо-транспортна пригода з летальним наслідком.

48-річна жителька Херсона не впоралась з керуванням, з’їхала у кювет та перевернулась. Внаслідок отриманих травм – загинула на місці, повідомляє Управління ДСНС у Тернопільській області.

Водійка автомобіля «Toyota Land Cruiser» не впоралась з керуванням, з’їхала у кювет та перевернулась. На місце події залучався черговий караул 17-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління у складі 6-х чол. на автомобілі Ford Ranger (САРМ-Л). По прибутті на місце події виявлено тіло водійки, жительки м. Херсон, 1973 року народження, яка від отриманих травм загинула. // Галас