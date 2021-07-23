На Закарпатье пассажирский поезд протаранил на переезде грузовик-нарушитель (фото)

Водитель грузовика выехал на переезд, проигнорировав сигнализацию.

На Закарпатье произошла авария при участии пассажирского поезда № 14 Киев — Солотвино и грузовика, несколько пассажиров поезда обратились к медикам.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 12 часов на регулируемом переезде перегона Королево — Рокосово.

«При исправно работающей переездной сигнализации водитель грузовика выехал на пути, чем вызвал столкновение с пассажирским поездом»,- говорится в сообщении.

Вследствие этого локомотив поезда сошел с рельсов первой колесной парой.

«По предварительной информации, несколько пассажиров обратились к медикам, которые работают на месте происшествия», — сказано в сообщении.

На место ДТП выехала комиссия «Укрзализныци», вызвана Национальная полиция.

Как сообщила пресс-служба компании, пассажиры указанного рейса будут доставлены до станции Солотвино дизель-поездом.

Пассажиров обратного рейса поезда Солотвино — Киев дизель-поездом будет доставлено до станции Королево, откуда поезд отправится в столицу Украины.

В случае задержки других пассажирских поездов в «Укрзализныце» пообещали информировать дополнительно. // УНИАН