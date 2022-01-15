На Закарпатье столкнулись Land Rover и BMW. Травмированы 7 человек, в том числе трое детей

На выезде из города Перечин в Закарпатской области столкнулись Land Rover и BMW. В результате ДТП травмированы 7 человек, из которых 3 детей.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Сообщается, что 15 января в 11:00 к спасателям Закарпатья поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на выезде из города Перечин на улице Ужгородской (автодорога национального значения Н-13 Львов-Самбор-Ужгород).

“Участниками аварии стали автомобили Land Rover и BMW. В результате столкновения травмированы 7 человек, из которых 3 детей. Сейчас пострадавшие находятся под опекой медиков Ужгородской городской больницы. Все травмированные жители города Ужгород и Ужгородского района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели 7-й государственной пожарно-спасательной части городе Перечин, что привлекались к ликвидации последствий ДТП за помощью специнструмента вырезали из искореженного кузова авто одну из пострадавших и передали специалистам скорой медицинской помощи.