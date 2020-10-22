На Житомирщині автомобіль на буксирі спровокував ДТП, є загиблий та поранені (фото)

До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Перлявка Житомирського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Необхідна була допомога рятувальників по вивільненню постраждалих людей з транспортних засобів.

Як з’ясувалося на місці події, легковий автомобіль, який тягнули на буксирі, виїхав на зустрічну смугу руху, після чого сталося лобове зіткнення з ВАЗом 2104. Водій останнього автомобіля від отриманих травм загинув. Із понівеченої автівки його деблокували бійці ДСНС.

Крім того, за допомогою гідравлічних ножиць рятувальники вивільнили пасажирку, яка їхала на передньому сидінні іномарки, котру транспортували на буксирі. Жінка була при свідомості, але у шоковому стані. За зовнішніми ознаками вона сильно вдарилася головою. Бійці ДСНС одразу передали травмовану до рук медиків.

ЇЇ та ще одного постраждалого чоловіка, який залишив салон авто самотужки, автомобілем швидкої допомоги відвезли до лікарні.

magnolia-tv.com за матеріалами прес-служби ДСНС у Житомирській області