Найден мертвым брат застрелившегося мэра Кривого Рога

Брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова найден мертвым.

Эту информацию УНН подтвердил источник в правоохранительных органах.

Как сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Вадим Рабинович, «брат погибшего в августе мэра Кривого Рога Константина Павлова найден мертвым».

«Да, информация (о смерти брата Павлова — ред.) соответствует действительности», — сообщил собеседник УНН.

Детали инцидента пока неизвестны. УНН пытается получить подробный комментарий в полиции.

15 августа стало известно, что мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым.

Полиция открыла производство.

Советник мэра Кривого Рога Андрей Гальченко рассказал, что у Павлова, которого нашли мертвым на веранде собственного дома, было зарегистрированное оружие. Это подтвердила полиция.

Правоохранители ранее рассматривали три версии гибели Криворожского городского головы, среди которых убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

Сейчас полиция опровергла версию об умышленном убийстве Павлова. Рассматриваются две версии, которые касаются самоубийства.