Найден мертвым брат застрелившегося мэра Кривого Рога
Брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова найден мертвым.
Эту информацию УНН подтвердил источник в правоохранительных органах.
Как сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Вадим Рабинович, «брат погибшего в августе мэра Кривого Рога Константина Павлова найден мертвым».
«Да, информация (о смерти брата Павлова — ред.) соответствует действительности», — сообщил собеседник УНН.
Детали инцидента пока неизвестны. УНН пытается получить подробный комментарий в полиции.
15 августа стало известно, что мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым.
Полиция открыла производство.
Советник мэра Кривого Рога Андрей Гальченко рассказал, что у Павлова, которого нашли мертвым на веранде собственного дома, было зарегистрированное оружие. Это подтвердила полиция.
Правоохранители ранее рассматривали три версии гибели Криворожского городского головы, среди которых убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.
Сейчас полиция опровергла версию об умышленном убийстве Павлова. Рассматриваются две версии, которые касаются самоубийства.Tweet