У мережі поширюється фейкова інформація про мінування кордону з Угорщиною

У мережі почало з’являтися відео, де особа у військовій формі із закритим обличчям, яка називає себе військовослужбовцем ЗСУ, заявляє, що отримала наказ на мінування територій біля кордону з Угорщиною.

На різних пабліках це відео поширюється з тезами, що мінування здійснюється для зупинки порушників кордону або угорських військ.

Зазначимо, інформація про мінування кордону з Угорщиною не відповідає дійсності і є нічим іншим, ніж фейк, що націлений негативно вплинути на суспільну обстановку.

Просимо не поширювати неправдиві повідомлення та свідомо аналізувати інформацію.

ДПСУ