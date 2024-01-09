Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис прем’єру Шмигалю

У 2023 році уряд прийняв 131 постанову без антикорупційної експертизи.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис прем’єр-міністрові України Денису Шмигалю із вимогою усунути порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», оскільки впродовж 2023 року Кабінет міністрів України прийняв 131 постанову без проведення антикорупційної експертизи Агентством.

В НАЗК зазначили, що серед цих постанов є низка таких, що стосуються суспільно важливих сфер життя, як от затвердження бюджетів фондів соціального страхування, забезпечення житлом деяких категорій громадян, питання щодо об’єктів культурної спадщини, питання ліквідації наслідків збройної агресії РФ, створення різних центрів підтримки та охорони цивільного населення тощо.

«Серед таких сфер також ті, які є лідерами за кількістю корупційних ризиків. Зокрема, уряд не надіслав для проведення антикорекспертизи постанови, що стосуються питань митної сфери, перетину кордону, змін до порядків використання коштів тощо», – підкреслили у відомстві.

НАЗК вимагає в уряду провести службове розслідування та встановити, чому згадані постанови не були направлені на попередню оцінку НАЗК перед їхнім розглядом Кабінетом міністрів, та притягнути до дисциплінарної відповідальності винних посадовців уряду та органів виконавчої влади.

В НАЗК підкреслили, що припис Агентства є обов’язковими до виконання. За невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, що згідно з затвердженою парламентом Державною антикорупційною стратегією, а також прийнятою урядом Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки НАЗК уповноважене на здійснення антикорупційної експертизи чинних нормативно – правових актів з метою виявлення в них положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією (корупціогенних факторів), та розроблення рекомендацій щодо їх усунення. // Дзеркало тижня