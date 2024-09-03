Незалежні члени «Укренерго» йдуть у відставку через політичний тиск і тиск правоохоронців

“ З перших днів нашої роботи в Наглядовій Раді “Укренерго” ми відчували політичний тиск і спостерігали постійні спроби в обхід конкурсу призначити в Правління компанії людей, професійні якості яких викликали сумніви. Ми регулярно отримували звіти від менеджменту Компанії під час засідань про негативний вплив на репутацію Компанії анонімних джерел в соцмережах та тиск на співробітників з боку правоохоронних органів .

І сьогодні в умовах, коли корпоративне управління Компанією за стандартами ОЕСР поставлено під сумнів, ми не бачимо можливості продовжувати свою роботу в Наглядовій Раді “Укренерго”. Порушення принципів корпоративного управління та прийняття рішення про звільнення її керівника без доказу неналежного управління є неприйнятним , і може позначитися на подальшій співпраці “Укренерго” з операторами-членами ENTSO-E”, – розповіли члени Наглядової ради.

“Це означає, що валиться вся Наглядова Рада. Має бути більшість незалежних членів. А це значить вееееееличезні проблеми по іноземним кредитам та донорам, які (типу EBRD) прямо закликали не робити цю дурню з звільненням. А ще зараз підніме питання проблем корпоративного управління з всіма донорами. Коротше, зараз буде достатньо гучний скандал і він тільки починається”.

2 вересня Наглядова рада “Укренерго” звільнила керівника НЕК Володимира Кудрицького.

Ну одного з найбільш адекватних людей з енергетиці – керівника Укренерго звільнили. Спочатку вимога на ставці, потім перегнули Наглядову раду. Нагадаю, що “Укренерго” єдині хто нормально побудував захисні споруди. І вчасно запаслися додатковим обладнанням для швидкої заміни, – наголосив нардеп.

Як поінформувало Суспільне, за звільнення Кудрицького проголосували троє членів наглядової від держави — Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко, та незалежний — Роман Піонковський. Тоді як двоє незалежних членів проголосували проти.

Кудрицький перебуватиме на посаді голови правління Укренерго до 4 вересня. Після його звільнення виконувати обов’язки керівника Укренерго буде нинішній член правління Олексій Брехт.

НКРЕКП захопили, з додаванням “УкрЕнерго” завершення побудови корупційної піраміди можна вважати завершеною. З чим я наших корупціонерів і вітаю. АЛЕ….зараз побачите реакцію міжнародників та наслідки які потягне це рішення. Думаю віддача буде також швидка і достатньо болісна, – додав Железняк.

Джерела Суспільного зазначили, що напередодні засідання міжнародні донори закликали відтермінувати розгляд питання про відставку Кудрицького, допоки наглядова рада не буде укомплектована сьомим членом. Такий лист скерували премʼєр-міністру Шмигалю, голові ОПУ Єрмаку, а також міністерці економіки, міністру фінансів та енергетики.

* За результатами аудиту компанії Укренерго за 2019-2023 роки Держаудитслуби виявила зловживань на 68 млрд грн, а працівники Офісу генпрокурора провели обшуки в офісі Укренерго. Державний оператор намагався оскаржити результати аудиту в суді, але програв справу Держаудитслужбі. Аудитори виявили, що діяльність працівників Укренерго призвела до несвоєчасного припинення постачання електроенергії компанії “Юнайтед Енерджі”, що спричинило несплату боргу, а також через невиконання умов договорів та судових позовів державний оператор сплатив штрафів та судового збору на 285 млн грн.

Навесні 2022 року “Укренерго” закупило бронежилети за завищеними цінами, витративши понад 20 млн грн, хоча їхня ринкова ціна була вдвічі меншою. За матеріалами слідства, топпосадовець Укренерго, маючи “довірливі відносини з одним із членів правління”, придбав бронежилети за ціною, що більш ніж у два рази перевищувала ринкову. Компанія мала пропозиції постачання бронежилетів по 8 166 грн за одиницю, але вибрала постачальника з ціною 16 500 грн за одиницю на ідентичну модель. Кудрицький проходить свідком у цій кримінальній справі НАБУ.

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