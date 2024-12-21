За фактом смертельної ДТП на Маневиччині розпочато кримінальне провадження (фото)
Автопригода трапилася учора, 20 грудня, на автодорозі поблизу села Северинівка.
50-річний водій автомобіля Toyota Camry, ймовірно, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Транспортний засіб перекинувся.
Внаслідок ДТП 46-річна пасажирка легковика загинула на місці. Водія і ще двох пасажирів, 42 та 43 роки, доставили у лікарню, їх шпиталізували.
Усі постраждалі жителі Рівненщини.
За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Сектор комунікації поліції Волинської областіTweet