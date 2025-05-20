Одеська поліція розшукує п’ятьох підлітків-втікачів (фото)
Одеським районним управлінням поліції № 1 встановлюється місцезнаходження 12-річного Данила Приходченка, 14-річного Богдана Приходченка, 13-річного Олексія Спешилова, 14-річного Олександра Щербіни та 11-річного Сергія Шевченка, які сьогодні, 19 травня, ввечері втекли з дитячого закладу у Київському районі Одеси.
Прикмети Данила Приходченка: зріст 133 см, худорлявої статури, очі карі, волосся пофарбоване в бордовий колір, коротко стрижене.
Був одягнений в коричнево-жовту футболку, червону кофту та темні спортивні штани.
Прикмети Богдана Приходченка: зріст приблизно 140 см, русяве коротке волосся, худорлявої статури.
Був одягнений в темне худі та спортивні штани.
Прикмети Олексія Спешилова: зріст близько 150 см, темне волосся, карі очі.
Був одягнений в чорну кофту та темні брюки.
Прикмети Олександра Щербіни: зріст 157 см, темне волосся, карі очі.
Був одягнений в штани і білу спортивну кофту.
Прикмети Сергія Шевченка: зріст близько 130 см, худорлявої статури, смаглявий, має русяве волосся та карі очі.
Був одягнений в зелені брюки та синю кофту з капюшоном.
Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дітей, просимо повідомити до ОРУП № 1 за номером телефону (048) 779 49 62 або на спецлінію 102.
Головне управління Національної поліції в Одеській області
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