Одеська поліція розшукує зниклу неповнолітню дівчину (фото)

Відділом поліції № 2 Одеського районного управління поліції N°1 розшукується 16-річна Анастасія Парфенова, яка 31 січня пішла з дому і зникла.

Прикмети: зріст 165 см, зелені очі, коротке русяве волосся по плечі, худорлява.

Була одягнена в чорну куртку, сині джинси та взута в капці.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дівчини, просимо повідомити до територіального підрозділу поліції за номером телефону (048) 722-45-42 або на спецлінію 102.

Головне управління Національної поліції в Одеській області