Персонажа який образив військового медика у “Буковелі” швидко ідентифікували – це продавець “шмурдяку” який двічі відкупився від суду
Раніше в Тік-ток зїявилось відео, на якому, агресивний чоловік в халаті і з кухлем пива називає військового, що перебував на території курорту “Буковель” на посттравматичній психологічній реабілітації, “лошарою” і “провокатором”. Військовий медик відповідає, що він приїхав з Бахмута, а чоловік каже йому: “Тогда езжай в свой Бахмут, чего ты тут сидишь. Отсиживаешься”.
За його словами, за кілька днів перебування там, він чув багато образ Збройних сил України.
У своєму Tik Tok військовий публікує десятки відео на військову тематику із побутом та завданнями на службі у ЗСУ. В одному із відео він вказує, що є бійцем 14-тої окремої механізованої бригади.
@bubonfilmbf♬ оригінальний звук – bubonfilmbf
Як заначив Сергій Марченко, в той самий час поки українці тримали Донецький Аеропорт, хитрован Фатула в кінці жовтня 2014, говорячи судовим позивом: “діючи незаконно, умисно та цілеспрямовано … створив та очолив, для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості … стійку організовану групу, яка спеціалізувалася на здійсненні незаконного виготовлення алкогольних напоїв”.
Був би Фатула законослухняним громадянином, сів би. Бо за ч. 2 ст. 204 КК України, яку інкриміновано йому у вироку, мінімальне покарання – від 3 років позбавлення волі. Але ж ні, Фатула заплатив 51 тисячу гривень штрафу і … знову створив злочинну групу через деякий час, щоб продавати “шмурдяк”!
За її словами, вони приїхали на відпочинок до “Буковелю” та дізналися, що в їхньому готелі перебувають військові на реабілітації. Вона заявила, що військовому не сподобалося, що вони у СПА розмовляли російською і він почав робити їм зауваження: “Он начал говорить, что нам нужно ехать в Россию и весь этот бред. Конечно же, мой муж отреагировал”.
Перелякавшись розголосу Фатула почав записувати вибачення, після того я до нього завітали з поліції.Tweet