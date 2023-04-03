Персонажа який образив військового медика у “Буковелі” швидко ідентифікували – це продавець “шмурдяку” який двічі відкупився від суду

Чоловіка, який агресував на військового медика в “Буковелі” звати Олександр Фатула. За логікою, Олександр мав би до землі вклонятися людям, які тримають фронт, поки він возить свою сім’ю в Буковель. Але ні. Для Фатули це “лошари”. Про це написав Сергій Марченко , який провів невелике розслідування.

Раніше в Тік-ток зїявилось відео, на якому, агресивний чоловік в халаті і з кухлем пива називає військового, що перебував на території курорту “Буковель” на посттравматичній психологічній реабілітації, “лошарою” і “провокатором”. Військовий медик відповідає, що він приїхав з Бахмута, а чоловік каже йому: “Тогда езжай в свой Бахмут, чего ты тут сидишь. Отсиживаешься”.

За його словами, за кілька днів перебування там, він чув багато образ Збройних сил України.

У своєму Tik Tok військовий публікує десятки відео на військову тематику із побутом та завданнями на службі у ЗСУ. В одному із відео він вказує, що є бійцем 14-тої окремої механізованої бригади.

Як заначив Сергій Марченко, в той самий час поки українці тримали Донецький Аеропорт, хитрован Фатула в кінці жовтня 2014, говорячи судовим позивом: “діючи незаконно, умисно та цілеспрямовано … створив та очолив, для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості … стійку організовану групу, яка спеціалізувалася на здійсненні незаконного виготовлення алкогольних напоїв”. Був би Фатула законослухняним громадянином, сів би. Бо за ч. 2 ст. 204 КК України, яку інкриміновано йому у вироку, мінімальне покарання – від 3 років позбавлення волі. Але ж ні, Фатула заплатив 51 тисячу гривень штрафу і … знову створив злочинну групу через деякий час, щоб продавати “шмурдяк”!

27 лютого 2019 року Соснівський районий суд м. Черкаси в складі головуючого/судді – Чечот А.А. виніс вирок, згідно якого, цей хам був визнаний винним у ч.1 ст. 204 КК України (торгівля фальшивими алкогольними напоями).

Був би Фатула законослухняним громадянином, його б судили за ч. 2 цієї статі, бо він вже був засуджений за цією статтею та мав би отримати від 3 до 5 років позбавлення волі. Але Фатула “порєшав”, тому суддя Чечот не помітив Справи № 712/7175/15-С за якою раніше був засуджений цей негідник. Цього разу штраф склав всього всього 20 400 грн і Фатула вільний.

Так корупція створює таких персонажів, як Олександр Фатула, для яких всі українці – просто лохи, які не вміють бодяжити спирт і потім відкупатися від продажних судей і прокурорів.

А судді Бащенко С.М. та Чечот А.А. із Соснівського райсуду м. Черкаси, і наділі “судять” і нікому спитати чому людина двічі підряд уникнула законного ув’язнення?

Жінка цього персонажу теж виявилась потенційною аферисткою, бо позіціює себе як “жіночий коуч – енергопрактик”, “провідник між духовним та матеріальним”, вона в соцмережі опублікувала відео із “поясненнями”.

За її словами, вони приїхали на відпочинок до “Буковелю” та дізналися, що в їхньому готелі перебувають військові на реабілітації. Вона заявила, що військовому не сподобалося, що вони у СПА розмовляли російською і він почав робити їм зауваження: “Он начал говорить, что нам нужно ехать в Россию и весь этот бред. Конечно же, мой муж отреагировал”.

Перелякавшись розголосу Фатула почав записувати вибачення, після того я до нього завітали з поліції.