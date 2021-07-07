Під Черкасами зіткнулися два мікроавтобуси з дітьми, є травмовані
Вночі середи, 7 липня, в Черкаській області зіткнулися два мікроавтобуси Volkswagen і Mercedes.
Про це в Facebook повідомляє прес-секретар «Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Ірина Назарок.
В результаті аварії травми отримали шестеро людей, з них четверо дітей.
До місця події виїхало чотири бригади екстреної медичної допомоги.
Госпіталізували двох 8-річних близнюків і їх 35-річного батька, також двох дівчаток: трьох і 12-ти років, у старшої з них струс головного мозку та перелом передпліччя. З травмою гомілки госпіталізована також 19-річна пасажирка. // Сергій ГОРЄЛОВ, «ФАКТИ»Tweet