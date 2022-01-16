Під Харковом жінка загинула, впавши у 12-метровий колодязь

16 січня о 12:19 на номер «101» від чергового Нацполіції надійшло повідомлення про те, що у колодязь, який розташований у господарчій споруді, впала жінка та загинула. Подія сталася на території приватного домоволодіння вул. Парталих, в с. Огульці Валківської ОТГ Богодухівського району Харківської області.

До місця події було направлено відділення служби порятунку з м. Валки. По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що у 12-метровому колодязі знаходилось тіло жінки, ознак життя вона вже не подавала.

Співробітники ДСНС за допомогою рятувальної мотузки провели роботи по діставанню тіла жінки з колодязя. О 14:00 загиблу було піднято на поверхню та передано правоохоронцям.

Як з’ясувалось, напередодні, жінка 1931 року народження, ймовірно втратила рівновагу та впала у колодязь. Виявили її родичі вже наступного дня, після чого викликали правоохоронців та рятувальників.

ГУ ДСНС України у Харківській області