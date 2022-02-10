Під Києвом п’яний водій, який здійснив розбив 5 припаркованих авто (відео)

Учора близько 22-ї години бориспільські інспектори отримали виклик на вулицю Головатого, де повідомлялась ДТП.

Прибувши за вказаною адресою, патрульні встановили, що водій транспортного засобу Mazda здійснив наїзд на припарковані автомобілі: Audi, Toyota, Mitsubishi, Hyundai, ВАЗ. Потерпілі відсутні.

Під час спілкування з керманичем Mazda охоронці правопорядку помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння, але від огляду на стан сп’яніння водій відмовився. Поведінка в нього була зухвала: кричав, нецензурно висловлювався, на зауваження не реагував.

Водія доставили до відділку поліції, де склали низку адмін матеріалів: 2 протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), протокол за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП), протокол за ст. 130 (Керування в стані сп’яніння), протокол за ст. 173 (Хуліганство) та винесено постанову за ст. 126 (Керування ТЗ без посвідчення водія) КУпАП. // Вартові еспресо