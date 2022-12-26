Під Києвом у лобовому зіткненні Hyundai та Mercedes постраждали 5 осіб (фото)

Поліція Київщини розслідує обставини ДТП, яке сталося у місті Вишгород. В аварії постраждали водії обох автівок та три пасажири.

25 грудня, близько 12 години, у місті Вишгород сталося зіткнення двох автомобілів. Передає Інформатор з посиланням на поліцію Київської області.

За попередніми даними, водій автівки «Hyundai» виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем «Mercedes-Benz».

Внаслідок дорожньо-транспортної події, водії двох автомобілів і троє пасажирів отримали тілесні ушкодження та доставлені до медичних закладів.

За фактом ДТП слідчі Вишгородського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування [ч. 1 ст. 286 ККУ]. Поліція Київщини закликає водіїв неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху.