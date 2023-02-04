Під російським Бєлгородом палає нафтобаза, пошкоджено завод (фото, відео)

Серйозно пошкоджено виробництво “Борисівського заводу мостових металоконструкцій”, який випускав конструкції для Кримського мосту.

У Борисівці Бєлгородської області РФ сталася нова “бавовна”. Там горить нафтобаза. Очевидці повідомляють, що до цього було чути вибухи.

Як пишуть місцеві Телеграм-канали, полум’я піднімається на 50 метрів. Вогонь видно за кілька кілометрів від самої нафтобази.

Крім того, повідомляється, що вогнем з нафтобази серйозно пошкоджено виробництво “Борисівського заводу мостових металоконструкцій”. Є інформація, що на цьому заводі виробляли металоконструкції для будівництва Кримського мосту.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков звинуватив в інциденті ЗСУ, які нібито “обстріляли Борисівський район”.

“Снаряди потрапили на територію цивільного промислового заводу. За попередньою інформацією, постраждалих немає: людей встигли вивести на безпечну відстань. Сформовано оперативний штаб. Всі аварійні служби виїхали на місце”, – написав він.

УНІАН