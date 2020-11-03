Под Днепром разыскивают пропавшего 14-летнего подростка (фото)

В Каменском Днепропетровской области разыскивают пропавшего без вести Герлиц Илью (2006 года рождения), который 1 ноября ушел гулять и до настоящего времени домой не вернулся.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Днепропетровской области.

Приметы: рост примерно 155 -160 см., худощавого телосложения, волосы светло русые короткие, глаза голубого цвета, губы пухлые, нос прямой средний, уши немного оттопыренные, брови светлые прямые немного срастаются на переносице. Особых примет нет.

Был одет: Болоньевая куртка светло-серого цвета, короткая без капюшона; кофта «толстовка» с капюшоном темно-коричневого цвета на молнии; свитер зеленого цвета, на плечах вставки из ткани зеленого цвета, джинсы прямого покроя коричневого цвета с карманами (2 кармана спереди и сзади), ремень тканевый двухцветный: черный и ярко-зеленый; кроссовки типа «кеды» на шнурках черного цвета с белой подошвой.

При себе имел рюкзак двухцветный: красный и черный, в котором находилась кофта «капюшонка» светло-серого цвета. Мобильный телефон белого цвета «Samsung», без сим-карты.

Всем, кто владеет информацией о местонахождении несовершеннолетнего просьба сообщить в полицию по телефонам: «102», 096-586-9 4-41, 097- 715-19-60.