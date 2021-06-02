Под Херсоном в столкновении пяти автомобилей пострадали 6 детей

Всего госпитализировано девять человек, в том числе младенец и семилетний мальчик в тяжелом состоянии

В Херсонской области в результате масштабной аварии с участием пяти машин пострадали девять человек, в том числе шестеро детей, семилетний мальчик в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил корреспондент «Сегодня».

Предварительно авария на трассе между населенными пунктами Гопры и Олешки произошла из-за водителя автомобиля Volkswagenс прицепом, который разворачивался на дороге, не подав сигнала. В этот момент в него врезались машины, которые ехали навстречу.

Госпитализированы трое взрослых и шестеро детей.

«Мы госпитализировали двоих – 7-летнего мальчика в тяжелом состоянии с мамой и трехмесячную девочку с мамой – в областную детскую больницу и троих детей 4-х и 8 лет в Голопристанскую больницу», – рассказал Юрий Шашкин, врач медицины неотложных состояний.

Напомним, накануне в Харьковской области на трассе Чугуев-Меловое в результате столкновения автомобиля Toyota Hilux под управлением 52-летнего мужчины и автомобиля Daewoo Lanos, который двигался во встречном направлении, погибли трое человек.