Под Львовом погиб сын львовского бизнесмена (фото)
23-лентний парень умер на месте ДТП от полученных травм.
Смертельная авария произошла на дороге Львов-Бирюховичи. В результате ДТП погиб 23-летний водитель Porsche.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.
Правоохранители сообщили, что авария произошла 4 августа около 00:30. Легковушку вынесло на встречную полосу, где она врезалась в фуру, за рулем которой был 32-летний житель Стрыйского района. На месте ДТП от полученных травм умер 23-летний водитель Porsche.
По фото видно, что от машины буквально ничего не осталось, кроме груды металла. Ее просто смяло.
Правоохранители открыли производство по части 2 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения» Уголовного кодекса Украины.
По данным местного издания «Твоє місто«, в ДТП погиб Павел Крок 1998 года рождения. Он учился в Австрии.
Парень приходился сыном известному львовскому бизнесмену Ростиславу Кроку, который владеет несколькими компаниями, в том числе туристическим комплексом в Славском. // УНИАН