Загибель мобілізованого в Києві: версії ТЦК і адвоката родини різняться

Омбудсмен Решетилова вимагає ретельного розслідування смерті військовозобов’язаного у Києві.

Військовий омбудсмен Ольга Решетилова заявила про необхідність проведення детального та неупередженого розслідування загибелі 43-річного військовозобов’язаного, який помер у розподільчому пункті столиці.

У своєму дописі у Facebook вона зазначила, що отримала численні запити щодо цієї трагедії, яка сталася за нез’ясованих обставин. На момент інциденту чоловік уже був зарахований до однієї з військових частин Збройних сил України.

«Я на зв’язку з адвокатом родини загиблого та маю всю доступну інформацію. У батьків є запитання не лише про те, що саме сталося, а й до дій правоохоронців, медиків та представників військової частини. Усі ці обставини повинні бути досліджені в межах кримінального провадження», — підкреслила Решетилова.

Вона повідомила, що вже контактує з правоохоронними органами й очікує на ефективні результати розслідування. Омбудсмен закликала можливих свідків події або людей, які володіють достовірною інформацією, повідомити їй особисто, пообіцявши повну конфіденційність.

Раніше Подільський ТЦК та СП спільно з 71-ю окремою єгерською бригадою ДШВ надали офіційне пояснення, згідно з яким чоловік нібито втратив свідомість і впав на підлогу, що призвело до смертельної травми. Вони наголосили, що наразі не встановлено фактів неправомірних дій з боку працівників ТЦК.

Разом із тим адвокат родини загиблого Романа Сопіна, Олександр Протас, поставив під сумнів офіційну версію. За його словами, медики зафіксували у чоловіка тріщину черепа та забій правої частини мозку, що свідчить про сильний удар.

Наразі поліція проводить досудове розслідування за фактом смерті військовозобов’язаного у Подільському районі Києва. // Дзеркало тижня