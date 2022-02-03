Под Одессой автомобиль снес шлагбаум на переезде и столкнулся с поездом, водитель погиб

Сегодня ночью возле села Великодолинское Одесской области автомобиль снес шлагбаум на железнодорожном переезде и столкнулся с грузовым поездом. Водитель погиб на месте происшествия.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Авария произошла примерно в час ночи.

По предварительным данным, 24-летний водитель Opel превысил скорость, сбил шлагбаум и столкнулся с грузовым поездом, который двигался через переезд. От травм мужчина погиб на месте происшествия.

Сведения о ДТП внесены в единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.