Поліцейські Івано-Франківщини розшукують неповнолітню дівчину (фото)

Поліцейські Івано-Франківщини розшукують Апостолюк Тамілу Володимирівну, 2004 року народження, мешканку Івано-Франківська.

18 лютого 2022 року близько 17 години дівчина вийшла з дому та не повернулась. Наразі місцезнаходження її невідоме.

Прикмети: зріст близько 160-165 см, середньої тілобудови, волосся світле, дівчина носить окуляри.

Неповнолітня була одягнена в зимове пальто гірчичного кольору, штани та чоботи чорного кольору.

Правоохоронці Прикарпаття звертаються до громадян та ЗМІ, які зможуть допомогти встановити місцезнаходження дівчини або надати іншу корисну інформацію, просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, 096 327 70 24.

Поліція Івано-Франківської області