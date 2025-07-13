Поліцейські Кам’янського розшукують зниклого малолітнього хлопчика (фото)

10 липня 12-річний Єфремов Олександр пішов з місця мешкання та наразі його місцеперебування невідоме.

Прикмети: зріст 140-145 см, худорлявий, русяве волосся, коротка зачіска.

Одягнений: зелені шорти, чорна футболка.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Єфремова Олександра, 2012 р.н., просимо повідомити за телефонами: 093-371-00-71, 097-456-17-11, 096-586-94-41 або 102.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП