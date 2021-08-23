Поліцейські Мукачівщини затримали водія, який смертельно травмував молоду жінку

Дорожньо-транспортна пригода трапилася на автодорозі Мукачево-Берегово. У аварії несумісні травми з життям отримала 26-річна мешканка району. Винуватця аварії поліцейські затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання

Поліцейські Закарпаття розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть 26-річної мешканки села Жнятино. Йдеться про аварію, що трапилася учора, 21 серпня, на автодорозі Мукачево-Берегово, на повороті до села Дерцен.

На місці події співробітники слідчого управління поліції Закарпаття, поліцейські місцевої поліції та експерти встановили попередні обставини автопригоди. З‘ясувалося, що водій автомобіля «Toyota Camry», 27-річний житель Львівської області, рухаючись у напрямку міста Берегова здійснив обгін попутного транспорту у невстановленому місці. Внаслідок чого допустив зіткнення з пасажирським автобусом, що рухався попереду і який здійснюавав маневр повороту. Далі від удару легковик відкинуло на зустрічну смугу, де він наїхав на жінку-пішохода, яка штовхала велосипед.

Від отриманих травм потерпіла загинула на місці події.

Водіїв освідчили і за результатами експертизи обидва були тверезі. Транспортні засоби учасників ДТП поміщені на спец майданчик поліції.

27-річного водія автомобіля «Toyota Camry» поліцейські затримали у процесуальному порядку. Зараз він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання.

За фактом автопригоди слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, внаслідок якого загинула людина). У справі призначено ряд експертиз, за висновками яких будуть встановлені усі обставини аварії.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області