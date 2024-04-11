Один загиблий та двоє травмованих: на Закарпаття затримали водія вантажівки, який вчинив смертельну аварію

Сьогодні ранком на лінію «102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селі Заріччя Хустського району. За викликом одразу виїхали слідчі ГУНП в Закарпатській області та працівники слідчо-оперативної групи поліції Іршави. На місці події поліцейські провели першочергові заходи та встановили попередні обставини аварії.

З’ясувалося, що 19-річний мешканець Мукачева, керуючи вантажним автомобілем «VOLVO», виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з легковим автомобілем «Volkswagen Touran», під керуванням 37-річного жителя Заріччя. Останній, від отриманих травм загинув на місці. Його пасажирів — 23-річну жінку та 16-річного хлопця — госпіталізували до лікарні.

Водія вантажівки поліцейські освідчили. За кермом він перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Наразі керманича затримано у порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області