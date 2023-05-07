Поліцейські розшукують неповнолітню дівчину, яка зникла на Буковині (фото)

Вранці 6 травня 17-річна жителька Чернівців Юлія Таранущенко пішла з дому і наразі її місце перебування невідоме.

На пошуки безвісти зниклої неповнолітньої орієнтовано особовий склад поліції Чернівецької області. Співробітники поліції наразі опитують родичів, близьких і знайомих Юлії, які можуть володіти інформацією, корисною для розшуку дівчини.

Прикмети розшукуваної: худорлявої тілобудови, зріст приблизно 160 см, волосся темне.

Була одягнута у темно-зелену коротку куртку, чорні шкіряні штани, кросівки із чорними, білими і сірими вставками та мала при собі чорну сумку.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваної Юлії Таранущенко – прохання повідомити за номерами телефонів (066) 234-81-13, (095) 764-70-40 або на спецлінію «102».

Відділ комунікації поліції Чернівецької області