На дорогах Украины за месяц погибли 340 человек
Согласно официальным данным Патрульной полиции, в октябре 2021 года в Украине было зафиксировано 16 599 ДТП (на 2,4% больше, чем за аналогичный период в 2020-м), в которых погибли 340 человек, а еще 2615 получили травмы.
Сейчас среди причин аварий на первом месте идет нарушение правил маневрирования, из-за чего в октябре зафиксировали 7192 ДТП:
- погибших – 54;
- пострадавших – 528.
На втором – превышение безопасной скорости. Из-за этого произошло 3533 аварии, в которых жертв было еще больше:
- погибших – 186;
- пострадавших – 989.
Третье место занимает несоблюдение дистанции, что стало причиной 3208 ДТП:
- погибших – 10;
- пострадавших –187.
- погибших – 8;
- пострадавших – 296.
Управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения является пятой причиной аварий, которых в октябре произошло 452:
- погибших – 14;
- пострадавших – 120.
Где фиксируют больше всего аварий?
В Украине больше всего аварий происходит в Киеве, что и не удивительно. Октябрь не стал исключением для столицы. Вот как выглядит пятерка регионов, в которых правоохранители зафиксировали наибольшее количество ДТП:
- Киев – 4115 аварий (19 погибших и 225 пострадавших);
- Киевская область (без столицы) – 1481 авария (27 погибших и 154 пострадавших);
- Одесская область – 1356 аварий (14 погибших и 123 пострадавших);
- Днепропетровская область – 1338 аварий (26 погибших и 221 пострадавший);
- Харьковская область – 1095 аварий (23 погибших, 159 пострадавших);
Меньше всего ДТП в октябре зафиксировали в Луганской области (часть из которой временно неподконтрольна Украине) – в 85 авариях погибли 6 человек и 31 получил травму.
Добавим, что всего за десять месяцев в Украине произошло 154 480 ДТП. В результате этих аварий погибли 2592 человека, а еще 24 905 понадобилась медицинская помощь.