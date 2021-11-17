На дорогах Украины за месяц погибли 340 человек

В октябре произошло несколько резонансных аварий, которые повергли Украину в шок. Водители не соблюдали правила дорожного движения, нарушали скоростной режим и садились за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По мнению нашего собеседника в правоохранительных органах, одним из факторов, который повлияет на снижение аварийности, может стать серьезное ужесточение наказаний на нарушение ПДД.

Сейчас среди причин аварий на первом месте идет нарушение правил маневрирования, из-за чего в октябре зафиксировали 7192 ДТП:

погибших – 54;

пострадавших – 528.

На втором – превышение безопасной скорости. Из-за этого произошло 3533 аварии, в которых жертв было еще больше:

погибших – 186;

пострадавших – 989.

Третье место занимает несоблюдение дистанции, что стало причиной 3208 ДТП:

погибших – 10;

пострадавших –187.

Четвертая причина высокой аварийности на украинских дорогах заключается в нарушении правил проезда перекрестков. Таких было зафиксировано 1195:

погибших – 8;

пострадавших – 296.

Управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения является пятой причиной аварий, которых в октябре произошло 452:

погибших – 14;

пострадавших – 120.

Где фиксируют больше всего аварий?

В Украине больше всего аварий происходит в Киеве, что и не удивительно. Октябрь не стал исключением для столицы. Вот как выглядит пятерка регионов, в которых правоохранители зафиксировали наибольшее количество ДТП:

Киев – 4115 аварий (19 погибших и 225 пострадавших);

Киевская область (без столицы) – 1481 авария (27 погибших и 154 пострадавших);

Одесская область – 1356 аварий (14 погибших и 123 пострадавших);

Днепропетровская область – 1338 аварий (26 погибших и 221 пострадавший);

Харьковская область – 1095 аварий (23 погибших, 159 пострадавших);

Меньше всего ДТП в октябре зафиксировали в Луганской области (часть из которой временно неподконтрольна Украине) – в 85 авариях погибли 6 человек и 31 получил травму.

Добавим, что всего за десять месяцев в Украине произошло 154 480 ДТП. В результате этих аварий погибли 2592 человека, а еще 24 905 понадобилась медицинская помощь.