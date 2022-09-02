Поліцейські розслідують обставини загибелі двох чоловіків на Львівщині

Як попередньо встановили правоохоронці, причиною смерті мешканців одного з сіл Львівського району стало ураження електрострумом.

Повідомлення про тіла двох чоловіків без ознак життя, виявлених у підвальному приміщенні у гаражі, розташованому на території домогосподарства в одному з сіл Львівського району, надійшло у поліції 31 серпня близько опівночі.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та співробітники інших підрозділів відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1. Правоохоронці встановили особи загиблих – ними виявились 26-річний господар та його знайомий – мешканець того ж села віком 37 років. Також попередньо встановлено, що причиною смерті чоловіків стало ураження електрострумом.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за п.1 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Проводиться розслідування, поліцейські встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області