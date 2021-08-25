Поліцейські з’ясовують обставини загибелі в озері 12-річного хлопцяу в Індустріальному районі Харкова

Троє братів 12, 10 та 9 років разом зі своїми товаришами без дозволу дорослих пішли відпочивати на ставок, розташований неподалік від їх місця проживання. Підлітки купались в озері, раптом 12-річний хлопець зник у водоймі. Наступного дня його тіло виявили співробітники ДСНС.

Повідомлення про зникнення дитини надійшло до поліції близько 19:00 24 серпня від батька. З його слів, близько 16:00 діти прибігли до нього і розповіли про подію. Своїми силами знайти хлопця не вдалось, тому чоловік звернувся до поліції із заявою про розшук сина.

Вранці 25 серпня з дна водойми працівники ДСНС підняли тіло дитини.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Проводяться необхідні слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Харківської області