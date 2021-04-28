В Україні за добу виявили 9 590 нових випадків COVID-19, щеплено 19 590 людей

441 хворий помер від COVID, понад 20 тисяч українців одужали.

У вівторок, 27 квітня, в Україні провели 43 841 ПЛР тестувань і виявили 9 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 451 дитина та 217 медпрацівників.

Про це інформує пресслужба МОЗ.

За минулу добу одужало 20 062 людини, госпіталізовано 3 623 особи, виписано з лікарень 5 363 пацієнти, 441 людина померла.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Києві (1 070), Харківській (818), Донецькій (811), Дніпропетровській (584) та Львівській (530) областях.

За весь час пандемії в Україні виявили 2 047 838 хворих на ковід, одужала 1 616 891 особа, 43 391 — померла.