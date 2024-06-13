Поліцейські з’ясовують обставини ДТП за участі карети швидкої, у якій постраждала вагітна жінка
Сьогодні, близько 15.10, до поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на проспекті Володимира Івасюка. На місце події прибула слідчо-оперативна група з розслідування ДТП та патрульні поліцейські.
Попередньо встановлено, що відбулось зіткнення трьох автомобілів: «Нісан», «Мазда» та «Рено». Також, близько 15.30, карета швидкої медичної допомоги, котра їхала на цей виклик, потрапила в автопригоду з автомобілем «Порше».
Внаслідок ДТП, постраждала вагітна водійка «Нісан», транспортний засіб якої перекинувся, водій та лікар швидкої. Потерпілих з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізовано у медзаклад.
Слідчі продовжують працювати на місці події. Інформацію буде оновлено.Tweet