поліцейські житомирщини припинили незаконні автоперегони на трасі київ-чоп

21 травня 2023 року працівники відділу поліції № 1, патрульна поліція Житомирської області спільно з спецпризначенцями РПОП припинили несанкціонований масовий захід і склали адмінматеріали на організатора.

Місцем проведення організатори обрали ділянку автомобільної дороги державного значення М-06 Київ – Чоп (на даний час ця ділянка закрита для проведення капітального будівництва північного обходу міста Житомира).

Організатори заходу не погодили проведення перегонів з обласною військовою адміністрацією або ж з органами місцевої влади.

Нагадаємо: Законом України про «Про правовий режим воєнного стану» (ч.1 ст.19) в умовах правового режиму воєнного стану заборонено проведення масових зібрань та акцій.

Тож поліцейські припинили несанкціонований захід і склали на організатора адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 185-1 КУпАП.

Відділ комунікації поліції Житомирської області