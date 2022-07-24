Поліція Дніпра розшукує 16-річну дівчину (фото)
20 липня близько 8.30 неповнолітня Аліса Войтович пішла з місця мешкання в Амур-Нижньодніпровському районі міста та до теперішнього часу не повернулась.
Прикмети: на вигляд 16-17 років, зріст близько 170 см, середньої статури, сірі очі, темно-русяве волосся.
Була одягнута: сині джинсові шорти, світло-блакитна футболка, чорні кросівки.
З собою мала чорний рюкзак.
Якщо Вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження Войтович Аліси Олександрівни, 2005 року народження, просимо повідомити за телефоном 0 (96) 884 83 94 або 102.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Дніпровського РУП