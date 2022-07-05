Поліція Києва просить допомогти встановити особу померлого чоловіка

Тіло громадянина було виявлено у річці Дніпро.

Під час патрулювання акваторії річки Дніпро поліцейські столичної річкової поліції виявили у воді за Парковим мостом тіло невстановленого чоловіка. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та судово-медичний експерт.

На вигляд чоловіку 55-60 років. Був одягнений в червону футболку з написом «GAP», темно-сині джинси, зелені туфлі.

Просимо всіх, хто має будь-яку інформацію про особу загиблого, телефонувати до поліції на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Києва