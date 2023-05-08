Поліція Києва розшукує зниклу 6-річну Єлизавету Ангарову

Малолітню після смерті мами передали родичам, які нині на зв’язок не виходять. Правоохоронці звертаються до громадян із проханням про допомогу у пошуках дитини та сім’ї.

До Деснянського управління поліції Києва надійшло повідомлення від Служби у справах дітей Дніпропетровської області із повідомленням про зникнення Ангарової Єлизавети Томріївни, 2016 року народження.

Фото дитини за 2021 рік:

Правоохоронці з’ясували, що малолітня дівчинка після втрати матері була передана на тимчасове виховання до сім’ї родичів, які проживали на вулиці Лисківській у Деснянському районі столиці. Однак з лютого цього року зв’язок з дівчинкою пропав та доля дитини невідома. На даний час встановлено, що розшукувана кордон не перетинала та знаходиться в Україні.

Правоохоронці звертаються до громадян, хто володіє інформацією про місцезнаходження дитини та її родичів або будь-якою іншою інформацією, яка сприятиме встановленню її місцю перебування, повідомити у поліцію за номерами: (066) 029 67 89, (096) 426 49 67, (063) 445 80 14 або 102.

Відділ комунікації поліції Києва