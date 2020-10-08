Трех военных обнаружили мертвыми в арендованной квартире на Житомирщине

В селе Новоивницкое Андрушевского района Житомирской области сегодня утром в арендованной квартире обнаружили тела трех военнослужащих контрактной службы.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, информация о происшествии поступила около 8:50.

«Предварительно, коллеги умерших обнаружили их по месту жительства. Во время поверхностного осмотра телесных повреждений ни у кого из них не выявлено», — отметили в полиции.

Установлено, что умершие — военнослужащие по контракту. Это 23-летние уроженцы Сумской и Днепропетровской областей и 21-летний уроженец Черновцов.

В полиции добавили, что мужчины проживали в арендованном помещении, в котором их и обнаружили.

Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия.

Руководитель пресс-службы ГУ НП в Житомирской области Алла Ващенко рассказала об одной из версий смерти военнослужащих.

«Одна из версий, которую рассматривают, — удушения угарным газом», — рассказала Ващенко. // УНИАН