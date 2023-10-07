Поліція не може завадити гулянкам «бидлоеліти» в комендантську годину – «слуги» неспроможні прийняти відповідний закон

На цей час відповідальності за порушення комендантської години не передбачено. У зв’язку з цим правоохоронці не можуть заборонити роботу приватних закладів.

Про це розповів начальник поліції Києва Дмитро Шумейко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Начальник поліції Києва прокоментував роботу столичного ресторану “Бохо”, який нещодавно втрапив в скандал через роботу після оголошення комендантської години.

“У поліцейських немає підстав силоміць закрити двері, зайти до приватних закладів, вирішення проблеми потребує залучення владних інституцій, з травня 2022 року у ВР знаходиться законопроект, який передбачає відповідальність за порушення комендантської години, він не ухвалений і немає відповідальності”, – сказав Шумейко.

Комендантська година у Києві

Нагадаємо, що комендантська година діє у столиці з 00:00 до 05:00. При цьому деякі мешканці можуть порушувати встановлені обмеження. Так, у соцмережах час від часу з’являються відео, як люди їздять містом у комендантську годину. Або ж з’являються повідомлення про роботу закладів у нічний час.

Зокрема, клуб Boho працював у комендантську годину, через що його адміністратору наразі загрожує штраф.