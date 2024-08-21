Поліція Одещини розшукує 6-річного хлопчика (фото)

Білгород-Дністровським районним відділом поліції ГУНП в Одеській області встановлюється місце знаходження 6-річного жителя села Випасне Мологівської ОТГ Вишневського Михайла, який сьогодні, 21 серпня, близько 15-ої години поїхав з дому кататися на дитячому велосипеді білого кольору і досі не повернувся.

Прикмети: зріст 137 см, худорлявої статури, коротке, русяве волосся, блакитні очі.

Був одягнений: у білі плавки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження хлопчика, просимо вас повідомити до територіального відділу поліції за номерами телефонів (04849) 6-32-16, (097) 313-72-84 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області