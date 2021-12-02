Поліція попереджає про ускладнення погодних умов в Україні

За даними Укргідрометцентру, 3 грудня в Україні вночі та вранці у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській областях значний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

У Карпатах — сильний сніг (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)

Такі погодні умови можуть спричинити ускладнення (в Карпатах — місцями припинення) руху транспорту на дорогах.

Закликаємо всіх водіїв під час ускладнення погодних умов бути дуже уважними й обережними та неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.

Безпечних вам поїздок!

Патрульна поліція України